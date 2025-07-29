Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в населенный пункт Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, в спешке для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра», — сказал он.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска одновременно осуществили прорыв в трех ключевых населенных пунктах, расположенных в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что ВС РФ вошли в Красноармейск (украинское название — Покровск), Купянск и Степногорск. Кроме того, боевые действия идут на подступах к Мирнограду и в районе Северска.

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