На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ в спешке перебросили в Запорожскую область элитное подразделение

Рогов: ВСУ в спешке перебросили в Запорожскую область «Птиц Мадьяра»
true
true
true
close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в спешке перебросили на линию боевого соприкосновения в населенный пункт Степногорск Запорожской области часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Противник, видя, как неутешительно для него развивается ситуация, в спешке для удержания Степногорска перебросил на запорожскую линию фронта часть элитного подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра», — сказал он.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска одновременно осуществили прорыв в трех ключевых населенных пунктах, расположенных в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что ВС РФ вошли в Красноармейск (украинское название — Покровск), Купянск и Степногорск. Кроме того, боевые действия идут на подступах к Мирнограду и в районе Северска.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии после взятия Темировки.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами