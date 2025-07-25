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Российские бойцы совершили прорыв одновременно в трех городах

«РВ»: ВС РФ одновременно прорвались в Купянске, Красноармейске и Степногорске
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации одновременно осуществили прорыв в трех ключевых населенных пунктах, расположенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Согласно информации канала, российские военные активизировали наступление в Донецкой народной республике (ДНР), Харьковской и Запорожской областях. В этих регионах, а также в Сумской области, российская армия развивает наступление на нескольких направлениях.

Отмечается, что ВС РФ вошли в Красноармейск (украинское название — Покровск), Купянск и Степногорск. Кроме того, сообщается о боевых действиях на подступах к Мирнограду и в районе Северска.

До этого сообщалось, что события под Красноармейском свидетельствуют о том, что ВС РФ применяют тактику, аналогичную той, что была использована при взятии под контроль Селидово, расположенного в ДНР. Российские военные тогда системно разрушали оборону ВСУ и потом взяли город почти без боев.

Ранее военный эксперт заявил, что Украина готовит прорыв через российскую границу.

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