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Дрон ВСУ атаковал служебный автомобиль в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области чиновник и водитель пострадали при атаке ВСУ
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В селе Борки Валуйского округа Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал служебный автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате пострадали глава территориальной администрации Татьяна Рябикина и водитель.

«Женщину с осколочным ранением плеча и мужчину с баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Также губернатор добавил, что транспортное средство повреждено.

До этого Гладков сообщил об атаке беспилотника на автомобиль в хуторе Леоновка. В результате пострадала супружеская пара. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. У его жены диагностировали баротравму и оказали необходимую помощь, после чего назначили ей амбулаторное лечение.

26 июля глава региона заявил об атаке украинских войск по Белгородскому району с помощью реактивной системы залпового огня. По словам Гладкова, при этом пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения лица и руки.

Ранее Белгородская область получила партию сетки для защиты соцобъектов от дронов.

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