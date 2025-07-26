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Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Белгородского района

Губернатор Гладков: мирный житель ранен при обстреле Белгородского района
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FotograFFF/Shutterstock

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородский район с помощью реактивной системы залпового огня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения лица и руки. Его доставили в областную клиническую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, в районе села Беловское также повреждены два автомобиля. Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгораний в жилом секторе зафиксировано не было.

На месте продолжают работу оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

На этой неделе трое мирных жителей Лисичанска Луганской народной республики пострадали из-за атаки украинских беспилотников на территорию частного дома и по гражданскому автомобилю. В заявлении властей уточняется, что в числе пострадавших пожилая женщина, которая получила минно-взрывную травму у себя во дворе. Беспилотник сдетонировал на придомовой территории частного жилого дома.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.

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Обстрелы Белгородской области
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