Украинский беспилотник атаковал частный дом в Курской области

Хинштейн: два человека пострадали при атаке дрона на дом в Курской области

Два человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Культпросвет в Хомутовском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Как он отметил, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здании начался пожар.

«У 26-летнего молодого человека минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, перелом левой лопатки. У 25-летней девушки минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук и ног», — рассказал чиновник.

Он добавил, что пострадавших уже доставили в медицинское учреждение. Хинштейн пожелал молодым людям скорейшего выздоровления.

29 июля беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в хуторе Леоновка в Валуйском округе Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадала супружеская пара. Мужчину доставили в Валуйскую центральную районную больницу, но врачи не смогли ему помочь. Женщине уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинские дроны атаковали город Сальск в Ростовской области.