Военкор рассказал, в скольких километрах от Красноармейска находятся российские войска

Военкор Коц: российские военные находятся в двух километрах от Красноармейска

Российские военнослужащие после взятия Бельгийки находятся в 2 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

«Бельгийка — село в Покровском районе бывшей Донецкой области. Расположено в 2 км к югу от окраин Покровска», — написал он.

Военкор отметил, что российские войска продолжают брать город в клещи, чтобы перерезать идущие к нему пути снабжения. По словам Коца, для этого им осталось обойти Красноармейск с запада.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что в Красноармейске «ведутся ожесточенные бои». Он также рассказал об успехах ВС РФ севернее Красноармейска и Димитрова. По словам советника главы ДНР, на этом участке фронта 51-я армия группировки «Юг» зажимает подразделения ВСУ «в клещи».

28 июля министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска.