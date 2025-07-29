В Курской области два человека ранены в результате атак ВСУ

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека получили ранения. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Подлые атаки украинских преступников продолжаются. 26 июля украинский дрон в селе Званном Глушковского района атаковал волонтера, который на лодке перевозил гуманитарный груз», — говорится в публикации.

По словам Хинштейна, травмы получил 50-летний мужчина. У него осколочное ранение левого плеча, а также правого голеностопного сустава.

Еще один человек пострадал в селе Большое Солдатское Большесолдатского района из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 67-летний местный житель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и ушиб поясничного отдела позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора рассказал, что два человека пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Культпросвет в Хомутовском районе Курской области.

27 июля ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. В результате пострадал мужчина, которого доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки, а также минно-взрывной травмой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали мирные жители.