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В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали мирные жители

Гладков: два жителя Белгородской области пострадали в результате атак ВСУ
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Два человека, включая подростка, пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские войска обстреляли город Шебекино. Из-за их действий ранения получил 16-летний парень, которого доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки.

«Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в заявлении.

Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал работающий в поле комбайн в селе Красный Октябрь. В результате пострадал водитель — у него диагностировали контузию. Медики уже оказали мужчине необходимую помощь, в госпитализации он не нуждался.

«У сельхозтехники выбиты стекла, повреждены кузов и колеса», — добавил Гладков.

29 июля украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в хуторе Леоновка в Белгородской области. Губернатор региона рассказал, что в результате пострадала супружеская пара. Мужчину госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. У его жены диагностировали баротравму и оказали необходимую помощь, после чего назначили ей амбулаторное лечение.

Ранее дрон ВСУ ударил по грузовому вагону в Белгородской области.

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