Житель Белгородской области получил ранение в результате удара беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил ранение. Пострадавший был госпитализирован в больницу №2 города Белгорода с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь.

В результате удара транспортное средство было повреждено, добавил глава региона.

Аналогичный инцидент произошел сегодня на хуторе Бондаренков Шебекинского округа, где украинский дрон атаковал автомобиль. По словам Гладкова, мужчину спасти не удалось, а его супруга получила ранение. Она была доставлена в больницу с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук. Автомобиль семейной пары был уничтожен огнем, также была повреждена линия электропередачи.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».