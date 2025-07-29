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Российские военные сбили 236 украинских дронов за сутки

Минобороны: ПВО РФ сбила управляемую ракету «Нептун» и 236 дронов за сутки
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Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года российские войска уничтожили 664 самолета, 283 вертолета, 73 389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса и другой техники.

28 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Росси ракетой «Искандер» сбили один из двух американских военных вертолетов UH-60 Black Hawk, который принадлежал Главному управлению разведки (ГУР) Украины и использовался для переброски диверсантов.

Также Минобороны России сообщало, что лейтенант Вооруженных сил РФ Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет украинских войск и склад с боеприпасами.

Ранее российские военные подбили дронами украинские танки.

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