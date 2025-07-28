Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Южная» поразили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Противник пытался скрыть в лесополосе два танка, выступавших отрядом огневой поддержки обороняющихся подразделений ВСУ. Расчетами БПЛА оба вражеских танка были обнаружены и незамедлительно поражены», — уточнили в пресс-службе.

Отсутствие у украинских войск огневой поддержки и потеря двух единиц техники позволили подразделениям Вооруженных сил (ВС) России успешно продвинуться вперед на данном участке.

Незадолго до этого украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState писал, что российские военные продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. По его данным, подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на дороге из Радьковки возле автозаправки, а также в районе Голубовки в направлении частного сектора.

Ранее ВС РФ совершили групповой удар высокоточным оружием большой дальности.