На Украине уничтожен один из двух американских военных вертолетов UH-60 Black Hawk, который принадлежал Главному управлению разведки (ГУР) и использовался для переброски диверсантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, украинский «Черный ястреб» был сбит ракетой «Искандер». Как пишет Mash, во время атак по военным и энергетическим объектам на Украине в ночь на 28 июля также были задействованы более 100 дронов «Герань».

До этого Минобороны России сообщало, что лейтенант Вооруженных сил РФ Максим Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет украинских войск и склад с боеприпасами.

22 июля журнал Military Watch Magazine писал, что российские военные нанесли разрушительные удары по объектам Вооруженных сил Украины. Ранее Минобороны России отчитывалось об уничтожении трех пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и многофункциональной радиолокационной станции AN/MPQ-65. MWM отметило, что потеря Patriot — это серьезный удар по противовоздушной обороне Украины, особенно в условиях, когда западные союзники Киева сталкиваются с серьезной нехваткой систем и не в состоянии легко восполнить потери.

Ранее российские военные подбили дронами украинские танки.