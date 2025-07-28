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Российский военный в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ

ТАСС: лейтенант Сибирко в одиночку уничтожил минометный расчет и склад ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Лейтенант Максим Сибирко ВС РФ в одиночку уничтожил минометный расчет ВСУ и склад с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Выбрав удачный момент, пока уцелевший личный состав ВСУ замешкался, лейтенант Сибирко пробрался к оставленному без внимания бронеавтомобилю и отогнал его», — говорится в сообщении.

Таким образом Сибирко лишил украинских бойцов возможности эвакуироваться и сменить дислокацию. В результате он смог уничтожить минометный расчет в ходе штурма в зоне СВО.

За героизм и отвагу лейтенанта наградили орденом Мужества.

До этого Герой России старший лейтенант Эммануил Давыдов, награжденный медалью «Золотая Звезда», рассказал, что российские военные не думают о наградах, выполняя свою работу в зоне спецоперации.

Давыдов добавил, что российские военные стараются прикрыть своих товарищей, выполняя боевые задачи. По его словам, противник боится российских ВС.

Ранее Герои России рассказали молодежи о мужестве и патриотизме.

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