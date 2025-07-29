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Российские войска взяли под контроль село в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве ранее рассказали, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР. В минобороны добавили, что взятие под контроль населенных пунктов стало возможным благодаря активным действиям российских военных. Бойцы ВС РФ в ходе выполнения операции нанесли поражение механизированным, воздушно-десантным, пехотным и морским бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове. По его словам, украинские группировки на данной территории оказались в затруднительном положении.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о взятии крупного опорного пункта ВСУ.

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