Минобороны РФ: ВСУ превратили село Зеленый Гай в ДНР в крупный опорный пункт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили село Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе Днепропетровской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ходе сражений за данный населенный пункт расчеты ударных беспилотников и артиллерия оказывали штурмовикам Вооруженных сил РФ активную поддержку.

«Украинские формирования понесли потери и были вынуждены отступить», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что после зачистки зданий от ВСУ российские бойцы установили в селе флаг РФ. Инженерные группы, в свою очередь, приступили к поиску взрывоопасных предметов и разминированию территории.

26 июля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта. Речь идет о селе Зеленый Гай в ДНР и селе Малиевка в Днепропетровской области. В сражениях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Восток».

Ранее на Украине рассказали о продвижении ВС РФ к Днепропетровской области.