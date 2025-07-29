«Сами справляются»: в Госдуме рассказали, может ли Россия защитить Белоруссию от БПЛА

Белоруссии не нужна помощь России в отражении атак БПЛА, республика «пока справляется сама». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя сообщения о сбитом над Минском дроне.

«Еще в 2009 году была создана единая система ПВО Союзного государства, и с тех пор все ведомства России и Белоруссии в этой области работают совместно. Это и единое радиолокационное поле — данными РЛС обмениваются в режиме реального времени. Одновременное боевое дежурство — российские и белорусские расчеты постоянно координируются. Вместе договариваются о том, что и когда сбивать, а в случае необходимости по этому соглашению Москва может в кратчайшие сроки предоставить Минску дополнительные комплексы С-400. Но, как видно по последним событиям, белорусские партнеры и сами пока вполне справляются, ведь вражеский беспилотник — вне зависимости от того, сознательно он был направлен туда или залетел случайно — был вовремя засечен и сбит», — сказал он.

29 июля минобороны Белоруссии сообщило, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали неустановленный беспилотник в небе над Минском. Отмечается, что пострадавших нет. Белорусские власти пообещали принять дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.