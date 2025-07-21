Бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось совершить мощный рывок в Запорожской области и прорвать оборону украинских военных в районе Малой Токмачки, к которой не могли подступиться год. Об этом рассказал командир 70-го полка с позывным «Кабарда» в интервью военкору RT Владу Андрице.

По словам командира, для прорыва обороны в районе села Малая Токмачка российским бойцам необходимо было взять мощный укреппункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) — кирпичный завод. «Кабарда» отметил, что эта задача была не из легких, поскольку полутораметровые стены здания уходили вглубь на полтора этажа.

«Три мотоциклиста отправились на штурм кирпичного завода и их подбили: «Мотоциклы горят, а личный состав не раздумывая... просто продолжали идти вперед», — поделился деталями военный.

Затем бойцам армии РФ предстояло взять под контроль местное СИЗО. Задача усложнялась тем, что на его стенах стояла сильная установка радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Подлетать не удавалось, утюжили авиацией и крупнокалиберной артиллерией», — уточнил командир.

По его словам, параллельно ВС РФ уничтожали пикапы и личный состав ВСУ, которые подъезжали к СИЗО для разгрузки. Для ударов по объекту использовались фугасные авиационные бомбы (ФАБ). На взятие СИЗО, по словам «Кабарды», российским бойцам потребовалось неделя-полторы.

Военкор Андрица добавил, что фронт на Запорожском направлении продолжает продвигаться.

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