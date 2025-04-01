На чердаке здания в Москве нашли целый ящик с минами-«лепестками»

Mash: ящик с десятками мин обнаружили на чердаке здания в Москве

Коробку с десятками мин-«лепестков» обнаружили в здании на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, мины лежали на чердаке нежилого помещения на Авиамоторной улице. Их заметили сотрудники коммунальных служб во время замены труб. Предположительно, найденные мины могут быть учебными, о чем свидетельствуют нанесенные на них буквы «У».

На месте происшествия работают саперы. Представляет ли находка опасность, пока неизвестно.

До этого дети нашли в лесу в Краснодарском крае три мины времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в поселке Федотовка. Ребята играли на улице и в какой-то момент закинули мячик в лес. Они пошли его искать и наткнулись на ржавые боеприпасы.

О находке дети сообщили родителям, которые вызвали на место экстренные службы. Мины вывезли на полигон для уничтожения. В полиции напомнили россиянам, что найденные боеприпасы категорически запрещается обследовать, трогать и самостоятельно перемещать. Это может быть опасно для жизни.

Ранее боевую мину времен ВОВ нашли в квартире на северо-востоке Москвы.