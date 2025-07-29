LSM: корабль НАТО провел эксперименты для защиты подводных кабелей на Балтике

Корабль НАТО Alliance провел эксперименты в водах Балтийского моря. Об этом сообщает латвийский портал LSM.

«Недавно корабль побывал в водах Балтики: команда проводила эксперименты, которые позволят эффективнее защищать подводную инфраструктуру — кабели, трубопроводы и прочее — от аварий и возможных диверсий», — говорится в сообщении.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что НАТО может превратить самый спокойный в военном плане балтийский регион в зону военного противостояния.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.