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Опубликовано фото сбитого в Минске беспилотника

Минобороны Белоруссии обнародовало фото сбитого в Минске дрона
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Министерство обороны Республики Беларусь

Дежурные средства ПВО Белоруссии ночью 29 июля сбили в воздушном пространстве республики дрон. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02:33 БЛА упал в районе дома №72 по ул. Матусевича г. Минска», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в минобороны республики.

23 марта заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники «практически каждую неделю» падают в приграничных районах республики.

В конце июня спецслужбы Белоруссии провели операцию по срыву плана атаки энергетических объектов республики, в том числе атомной электростанции. По имеющейся информации, группа диверсантов, проходившая подготовку заграницей, намеревалась совершить нападение с применением беспилотников. Проведенная Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии операция «Гарпун», которая длилась 732 дня, сорвала этот план. С помощью фейковой базы данных сотрудники КГБ скомпрометировали одного из лидеров диверсантов Павла Белютина и доставили его на территорию республики.

Ранее Белоруссия расширила мобилизационные меры по обеспечению войск дронами.

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