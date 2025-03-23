Белоруссия сообщила о регулярных падениях дронов в стране

Беспилотники «практически каждую неделю» падают в приграничных районах Белоруссии, заявил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками страны Николай Карпенков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Карпенков отметил, что подразделения специального назначения проводят разминирование максимально безопасно, чтобы избежать разрушений.

«Эксперты стараются, чтобы не был разрушен ни один дом», — подчеркнул он.

По словам замминистра, дроны падают на расстоянии 50–60 метров от жилых зданий и не детонируют.

«Это происходит практически каждую неделю», — добавил он.

11 марта Карпенков сообщил, что обломки украинских дронов иногда падают на территорию Белоруссии. Он подчеркнул, что это последствия того, что происходит в южном приграничье.

В феврале жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников.

Ранее Лукашенко рассказал о предложении Киева создать лагеря для военнопленных.