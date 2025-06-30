В Белоруссии диверсанты планировали атаковать дронами атомную электростанцию

Спецслужбы Белоруссии провели операцию по срыву плана атаки энергетических объектов республики, в том числе атомной электростанции. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По имеющейся информации, группа диверсантов, проходившая подготовку заграницей, намеревалась совершить нападение с применением беспилотников. Проведенная Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии операция «Гарпун», которая длилась 732 дня, сорвала этот план. С помощью фейковой базы данных сотрудники КГБ Белоруссии скомпрометировали одного из лидеров диверсантов Павла Белютина и доставили его на территорию республики.

6 июня сообщалось, что белорусские пограничники задержали гражданина своей страны с беспилотником на границе с Литвой.

23 марта заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники «практически каждую неделю» падают в приграничных районах республики.

Ранее жители белорусского Гомеля сообщили об атаке беспилотников.