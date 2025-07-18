В Белоруссии приняты дополнительные меры по обеспечению войск дронами в военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил республики беспилотниками и транспортными средствами в период мобилизации. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Согласно новым нормам, государственные органы, организации и даже граждане, получившие технику по лизингу, обязаны предоставлять транспортные средства (включая БПЛА) для нужд Вооруженных сил. Указ вносит поправки в положение о военно-транспортной обязанности, действовавшее с 2001 года.

Минобороны Белоруссии получило полномочия определять перечни необходимых запчастей, инструментов и инвентаря для обслуживания переданной техники. Контроль за исполнением новых требований возложен на Совет Министров, который установит порядок учета транспортных средств и мобилизационных заданий для организаций-поставщиков.

Документ направлен на системное обеспечение войск логистическими ресурсами в особые периоды.

30 июня сообщалось, что спецслужбы Белоруссии провели операцию по срыву плана атаки энергетических объектов республики, в том числе атомной электростанции. Группа диверсантов, проходившая подготовку заграницей, намеревалась совершить нападение с применением беспилотников.

Ранее Лукашенко призвал излишне не увлекаться БПЛА.