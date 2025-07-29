Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Камбоджа масштабно нарушает перемирие, Таиланд доложил об этом свидетелям договоренностей — Малайзии, США и КНР. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер Пхумтхам Вечайчай, передает РИА Новости.

«Камбоджийские войска масштабно и систематически нарушают режим прекращения огня», — сказал он.

До этого Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. В свою очередь власти Камбоджи отвергли обвинения Таиланда.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем, и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд опроверг обвинения в применении химоружия.