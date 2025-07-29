Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

В Таиланде заявили о перестрелке с военными Камбоджи после прекращения огня

Камбоджа нарушила режим прекращения огня с Таиландом, между военными двух стран произошла перестрелка. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заместителя представителя армии Таиланда Ритча Суксуванона, передает РИА Новости.

«После объявления прекращения огня поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между обеими сторонами, которая продолжалась до утра...» — сказал Суксуванон.

Кроме того, столкновения произошли в районе Сам Тэт.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей произошла утром 24 июля. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории.

Накануне стороны договорились о немедленном прекращении огня, которое вступает в силу 29 июля в 0:00.

Ранее в Таиланде опровергли обвинения в применении химоружия.