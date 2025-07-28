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В Таиланде опровергли обвинения в применении химоружия

Bangkok Post: власти Таиланда назвали ложными обвинения в применении химоружия
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Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда назвали ложными обвинения в применении химоружия со стороны Камбоджи. Об этом пишет Bangkok Post.

«Эти утверждения совершенно необоснованны и представляют собой серьезное искажение фактов», — подчеркнули в командовании Королевских вооруженных сил Таиланда.

Там заявили, что страна никогда не занималась производством химического оружия и не планирует применять его ни при каких обстоятельствах, а также привержена обязательствам, взятым после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). При этом в Бангкоке отметили, что Камбоджа ежедневно распространяет дезинформацию о действиях соседней страны.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Подробнее о причинах конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ливни приостановили боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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