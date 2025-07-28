В Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков: женщина ранена при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино

В городе Шебекино в Белгородской области при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мирная жительница получила ранения при атаке беспилотника на автомобиль. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство получило повреждения.

Накануне еще один житель Белгородской области пострадал при атаке FPV-дрона на автомобиль. Инцидент произошел в селе Ясные Зори. В результате пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки.

До этого в Белгородской области уничтожили дрон ВСУ с провокационной надписью «с любовью для жителей Белгорода». По словам Гладкова, надпись на крыле беспилотника стала очередным доказательством террора Киева.

Ранее власти Белгородской области помогли собственникам уничтоженных ВСУ домов.