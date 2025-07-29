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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Гладков: женщина пострадала при атаке БПЛА на село Илек-Пеньковка
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Антон Ваганов/Reuters

Женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у жительницы населенного пункта диагностировали множественные осколочные ранения и минно-взрывную травму.

«Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»). <...> После оказания необходимой помощи она переведена в городскую больницу №2 Белгорода», — добавил Гладков.

Он уточнил, что в селе был поврежден один дом.

29 июля украинские военные с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. В результате транспортное средство оказалось повреждено, и пострадал мужчина. Его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы и грудной клетки, а также минно-взрывной травмой. Мирного жителя госпитализировали в больницу №2 в Белгороде.

За два дня до этого украинский БПЛА нанес удар по гражданскому микроавтобусу на рынке в поселке Новая Маячка в Херсонской области. Всего пострадали шесть человек, одного из них спасти не смогли.

Ранее жительница Ленинградской области получила ранение в результате атаки беспилотников.

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