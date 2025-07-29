В Ленинградской области уничтожили БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что пострадавших и разрушений нет. Других подробностей чиновник не привел.

Незадолго до этого он сообщил, что в Ленобласти объявили опасность атаки дронов.

27 июля Дрозденко рассказал, что средства ПВО в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник в Ленинградской области. Он отметил, что были отражены атаки БПЛА на промышленные и военные объекты региона.

На этом фоне в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.