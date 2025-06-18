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Суд рассмотрит дело супругов Туриевых в закрытом режиме

Суд закрыл процесс по делу о терактах и атаке БПЛА на военный аэродром
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Depositphotos

Военный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении супругов Татьяны и Дмитрия Туриевых, а также Максима Косяченко, в закрытом режиме до прений сторон. Об этом сообщает ТАСС.

«Так как может быть разглашена государственная тайна, суд постановил: провести судебное следствие в закрытом режиме до прений сторон по уголовному делу», — огласил решение судья.

На закрытии рассмотрения дела настаивали подсудимые, их защитники и потерпевшая сторона. Подсудимые свою вину не признают.

18 июня второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении Туриевых и Косяченко. Их обвиняют в совершении терактов на объектах РЖД, минировании военных объектов РФ и атаке БПЛА на военный аэродром в августе 2023 года по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Известно, что Туриева родилась в Днепродзержинске (украинское название — Каменское), а после развала СССР получила российский паспорт. До ареста она числилась самозанятой, работала в области косметологии.

Ранее обвиняемая в хранении наркотиков россиянка пришла в суд с мефедроном.

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