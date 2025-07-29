Беспилотники атаковали Сальск

Беспилотники атаковали город Сальск Ростовской области, в городе прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

«Беспилотники атакуют город Сальск (Ростовская область). Местные сообщают о 4-5 взрывах в небе и работе ПВО», — написал канал.

Предварительно, целью атаки является железнодорожный объект.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в данный момент атака БПЛА также отражается в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщили, что украинские войска атаковали несколько городов республики ударными беспилотниками.

По информации агентства, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Дрон ВСУ также атаковал бизнес-центр в городе.

Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.