Беспилотники атаковали Сальск

Беспилотники атаковали город Сальск Ростовской области, в городе прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.
«Беспилотники атакуют город Сальск (Ростовская область). Местные сообщают о 4-5 взрывах в небе и работе ПВО», — написал канал.
Предварительно, целью атаки является железнодорожный объект.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в данный момент атака БПЛА также отражается в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
Ранее в управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщили, что украинские войска атаковали несколько городов республики ударными беспилотниками.
По информации агентства, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Дрон ВСУ также атаковал бизнес-центр в городе.
Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.