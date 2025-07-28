Премьер Малайзии сообщил о сроках режима прекращения огня между Таиландом и Камбоджей

Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает ТАСС.

Сообщается, что соглашение вступит в силу 29 июля, в 0:00 (19:00 28 июля мск).

«Немедленное и безусловное прекращение огня вступит в силу в 24:00 по местному времени 28 июля 2025 года», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре.

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей 25 июля.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем, и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Таиланд опроверг обвинения в применении химоружия.