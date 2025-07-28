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В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС: в Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль пострадала женщина. Ее с минно-взрывной травмой и осколочным ранением предплечья доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Днем 28 июля Минобороны РФ сообщило о количестве ликвидированных за сутки БПЛА. Так, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 203 дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ.

Ранее под Белгородом уничтожили беспилотник с надписью «с любовью для жителей».

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