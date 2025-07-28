На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные за сутки сбили 203 дрона ВСУ

Средства ПВО России сбили 203 украинских беспилотника за сутки
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации в ходе выполнения операции нанесли поражение механизированным, воздушно-десантным, пехотным и морским бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новоукраинка, Чунишино, Димитров, Муравка в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове. По его словам, украинские группировки на данной территории оказались в затруднительном положении.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами