Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 203 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 203 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР).

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации в ходе выполнения операции нанесли поражение механизированным, воздушно-десантным, пехотным и морским бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Новоукраинка, Чунишино, Димитров, Муравка в ДНР.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев в Димитрове. По его словам, украинские группировки на данной территории оказались в затруднительном положении.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.