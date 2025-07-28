В ДНР раскрыли положение российских войск в Красноармейске

Украинские военнослужащие ведут ожесточенные бои в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит РИА Новости.

«Главное — «зацепились» за город, и есть возможность в городе уже концентрировать наши силы для того, чтобы продолжать наступление», — сказал он.

Кимаковский также рассказал об успехах ВС России севернее Красноармейска и Димитрова. По словам советника главы ДНР, на этом участке фронта 51-я армия группировки «Юг» зажимает подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «в клещи».

Кимаковский также заявил, что ожесточенные бои идут в районе шахты «Родинской» и одноименного населенного пункта. Он отметил, что «там у противника очень серьезные проблемы».

До этого Кимаковский заявил, что российские силы вытеснили украинских военных с позиций у населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. По его данным, подразделения Вооруженных сил Украины были выведены с занимаемых рубежей, однако другие детали не уточняются.

Ранее военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска.