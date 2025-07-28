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На Украине рассказали о продвижении ВС РФ в районе Купянска

DeepState: российские военные продолжают окружать Купянск в Харьковской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState.

По его данным, подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на дороге из Радьковки возле автозаправки, а также в районе Голубовки в направлении частного сектора.

«Цель врага очевидна — растянуть боевые порядки сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», — говорится в сообщении.

26 июля появилась информация, что бойцы ВСУ все чаще предпринимают попытки дезертирства под Купянском: из-за угрозы срыва снабжения боевики пытаются спастись бегством через поля.

К тому моменту российские подразделения подошли к селам Московка и Соболевка, где проходит трасса Н-26, по которой ВСУ получали боеприпасы, еду и дроны-камикадзе. Уточнялось, что боевые действия идут в одном-двух километрах от Купянск.

Ранее российские военные уничтожили награжденного Зеленским бойца ВСУ.

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