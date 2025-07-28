ВС РФ совершили групповой удар высокоточным оружием большой дальности

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам ВСУ

В ночь на 28 июля российская армия групповым при помощи ракет «Кинжал» и беспилотников поразила инфраструктуру военного аэродрома и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами...» — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате атаки были поражены инфраструктура военного аэродрома, а также склад боеприпасов, ракет и комплектующих изделий для беспилотников.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный авиаудар по военному аэродрому Вооруженных сил Украины в Староконстантинове в Хмельницкой области.

На объекте базируется тактическая авиация Украины, к которой относят самолеты-разведчики, бомбардировщики, истребители, разведывательные самолеты и самолеты радио-электронной борьбы. Украинские источники называют авиабазу в Староконстантинове крупнейшей из оборудованных в стране.

Ранее Минобороны сообщило об атаке по ВСУ в 139 районах.