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Участвующего в СВО гражданина Бразилии могут депортировать из России

Член СПЧ Кабанов: крестившемуся участнику СВО из Бразилии грозит депортация
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Станислав Красильников/РИА Новости

Гражданину Бразилии, который участвует в СВО в составе Вооруженных сил России, грозит депортация из РФ из-за проблем с получением российского паспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Бразильца, участника СВО, который учился и женился в России, а также принял православие и даже венчался, считающего Россию своей Родиной, могут выдворить из нашей страны. Эта ситуация нуждается в особом внимании», — рассказал Кабанов.

По его словам, бойцу отказали в упрощенном получении гражданства, что идет вразрез с решением главы государства. Он добавил, что в СПЧ намерены обратиться в МВД, чтобы решить этот вопрос.

В июне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил президента России Владимира Путина предоставить гражданство РФ военному корреспонденту из Латвии Кириллу Федорову.

Обоснованием для своего предложения Миронов назвал преследования Федорова латвийскими властями из-за поддержки СВО.

Ранее стало известно, что шеф-повар из Москвы уехал в зону СВО, чтобы кормить солдат.

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