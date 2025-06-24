На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Миронов попросил Путина предоставить гражданство РФ военкору из Латвии

Глава СРЗП Миронов попросил дать гражданство РФ военкору из Латвии Федорову
close
Кирилл Федоров (признан в РФ СМИ-агентом)/VK

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил президента России Владимира Путина предоставить гражданство РФ военному корреспонденту из Латвии Кириллу Федорову (признан в РФ СМИ-агентом). Об этом пишет РИА Новости.

По словам Миронова, с просьбой о помощи в предоставлении гражданства блогеро братился к нему лично. Обоснованием для своего предложения Миронов назвал преследования Федорова латвийскими властями из-за поддержки СВО — он был арестован и осужден. В заключении мужчина провел четыре месяца. Сейчас Федоров находится на свободе и проживает в России, однако не может получить гражданство уже несколько лет.

«Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ», — рассказал Миронов.

До этого депутат Даванков предложил предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в России на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американец решил доказать, что достоин гражданства РФ, и пошел на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами