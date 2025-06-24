Миронов попросил Путина предоставить гражданство РФ военкору из Латвии

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил президента России Владимира Путина предоставить гражданство РФ военному корреспонденту из Латвии Кириллу Федорову (признан в РФ СМИ-агентом). Об этом пишет РИА Новости.

По словам Миронова, с просьбой о помощи в предоставлении гражданства блогеро братился к нему лично. Обоснованием для своего предложения Миронов назвал преследования Федорова латвийскими властями из-за поддержки СВО — он был арестован и осужден. В заключении мужчина провел четыре месяца. Сейчас Федоров находится на свободе и проживает в России, однако не может получить гражданство уже несколько лет.

«Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ», — рассказал Миронов.

До этого депутат Даванков предложил предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище в России на фоне его конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американец решил доказать, что достоин гражданства РФ, и пошел на СВО.