Шеф-повар из Москвы уехал в зону СВО, чтобы кормить солдат

Шеф-повар из Москвы, который проработал в различных ресторанах и имеет 22-летний стаж работы, пошел добровольцем на СВО, чтобы кормить российских бойцов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Теперь мужчина служит в подразделении «БАРС-Сармат» под позывным «Кос».

«Попал в Вооруженные силы по приглашению. Друг позвонил: «Нужны срочно ребята, которые могут готовить». Я приехал. На самом деле, давно хотел, но именно по профилю, потому что вояка из меня так себе. Так я могу внести свою лепту в общее дело», — объяснил повар.

По его словам, продуктов в армейском рационе не так много, но из них все равно можно готовить разнообразные блюда. Например, на 9 Мая он сделал оливье и голубца, и хочет в ближайшие дни приготовить запеченную утку.

Отмечается, что бойцам такое питание очень нравится. Один из них назвал блюда «Коса» шедевральными.

В начале июня стало известно, что многодетный отец из США Дерек Хаффман решил вступить в ряды ВС РФ через несколько месяцев после переезда в Московскую область, чтобы ускорить свою интеграцию в российское общество.

В Штатах мужчина работал на заводе в штате Техас. По словам американца, ему и его семье надоела пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и падение уровня культуры, поэтому американцы решили переехать в Россию.

Ранее сообщалось, что проживший 30 лет в Италии петербуржец отправился на СВО.