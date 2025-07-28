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Минобороны сообщило об атаке по ВСУ в 139 районах

Минобороны: российские военные атаковали пункты дислокации ВСУ в 139 районах
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Минобороны России

Российские военные нанесли удары по пункты дислокации ВСУ в 139 районах. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в очередной сводке.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Поо данным ВС РФ, группировка «Днепр» атаковала ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Одновременно «Восток» продвигался вглубь обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области. Также за сутки «Центр» освободил Бойковку и Бельгийку в ДНР и нанес вел бои с ВСУ в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова в ДНР.

Сообщается о том, что «Запад» улучшил положение по переднему краю фронта в районе Купянска в ЛНР и под Новоселовкой в ДНР. При этом «Юг» нанес поражение живой силе и технике ВСУ под Серебрянкой, Часовым Яром и Константиновкой в ДНР.

До этого Минобороны сообщило, что ВС РФ атаковали цеха сборки дальнобойных дронов на Украине.

Ранее Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области.

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