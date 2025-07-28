ВС РФ атаковали аэродром в Хмельницкой области Украины

«Военный обозреватель»: ВС РФ ударили по военному аэродрому в Староконстантинове

ВС РФ нанесли комбинированный авиаудар по военному аэродрому Вооруженных сил Украины в Староконстантинове в Хмельницкой области. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

На объекте базируется тактическая авиация Украины, к которой относят самолеты-разведчики, бомбардировщики, истребители, разведывательные самолеты и самолеты радио-электронной борьбы. Украинские источники называют авиабазу в Староконстантинове крупнейшей из оборудованных в стране.

По данным военкоров, для ударов по аэродрому были задействованы сразу несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101 и свыше 10 БПЛА-камикадзе «Герань-2».

5 июля также сообщалось об ударе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому Староконстантинов.

Украинское издание «Телеграф» писало, что в районе аэродрома были слышны взрывы.

Ранее «огромный рой ударных дронов» атаковал аэропорт Жуляны на Украине.