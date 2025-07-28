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В Таиланде раскрыли число погибших в ходе конфликта с Камбоджей

В Таиланде из-за конфликта с Камбоджей погибли не менее 22 человек
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Sunny Chittawil/AP

Минимум 22 человека погибли, еще 140 получили ранения в Таиланде в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей. Об этом говорится в заявлении правительства Таиланда.

Среди погибших — по меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих. Среди пострадавших — 37 гражданских и 103 военных.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

25 июля сообщалось, что Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей.

Ранее стало известно о переговорах Таиланда и Камбоджи.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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