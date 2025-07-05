Взрывы прогремели в районе аэродрома ВСУ в Хмельницкой области

Взрывы раздались в районе украинского военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

По данным СМИ, на востоке города находится «одна из самых больших оборудованных» авиабаз Вооруженных сил Украины.

В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным российских военкоров, воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России ударили по объектам на Украине с помощью сотен беспилотников «Герань» и множества гиперзвуковых ракет «Кинжал», в результате чего был поражен военный аэродром Староконстантинов, который называют «важнейшим объектом НАТО» в регионе: на нем базируются самолеты F-16 и работают иностранные специалисты, включая офицеров Североатлантического альянса.

Ранее российские войска уничтожили батарею ЗРК Patriot в Киеве.