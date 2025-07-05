Стало известно об ударе ракетами «Кинжал» по аэродрому на Украине

В Хмельницкой области Украины был нанесен удар по аэродрому Староконстантинов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ.

«Наиболее вероятно, что целью очередной раз стал аэродром Староконстантинов, оснащенный еще советскими прочными железобетонными укрытиями для авиации», — говорится в сообщении.

До этого украинское издание «Телеграф» писало, что в районе аэродрома были слышны взрывы. По данным издания, на востоке города находится «одна из самых больших оборудованных» авиабаз Вооруженных сил Украины. В настоящий момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 4 июля в Киеве произошли взрывы. Позже местные СМИ сообщили, что расположенный в городе аэропорт Жуляны подвергся массированной атаке. По данным российских военкоров, воздушную гавань атаковал «огромный рой ударных дронов».

Ранее командир ВСУ предрек рост числа атакующих Украину «Гераней».