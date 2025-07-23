США обнаружили и отследили военный самолет РФ

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) 22 июля обнаружило и отследило российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски. Об этом рассказал Newsweek.

«Российский самолет не пересекал воздушное пространство США или Канады», — сказано в публикации.

В NORAD не уточнили его тип, но отметили, что подобная активность российской авиации происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

Днем 23 июля Минобороны РФ сообщило, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ обеспечивали истребительное сопровождение. При этом на отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств.

Ранее в США признали, что НАТО не сможет противостоять новейшему Ту-160.