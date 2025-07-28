В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки расчетов ППДО

Черноморский флот проводит в Севастополе противодиверсионные учения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ориентировочно до 06:00 мск в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). При этом применяются различные виды оружия.

Губернатор подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.

27 июля президент президент страны Владимир Путин заявил, что Россия учла опыт специальной операции на Украине при проведении учений Военно-морского флота (ВМФ), получивших название «Июльский шторм».

Учения под названием «Июльский шторм» проходят в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, порядка 120 летательных аппаратов, 950 единиц техники и 10 береговых ракетных комплексов. Количество участников тренировок превысило 15 тысяч военнослужащих.

Ранее Путин назвал ключевую задачу Военно-морского флота.