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Во Франции российский атомный подводный крейсер сравнили с монстром

Le Parisein сравнило атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» с монстром
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» символизирует потенциал российских морских стратегических сил. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

«170-метровая подлодка водоизмещением 24 тыс. тонн развивает скорость до 46 км/ч», — отмечается в публикации, авторы которой сравнили российскую подлодку с монстром.

В четверг президент Владимир Путин посетил церемонию включения корабля в состав ВМФ на «Севмаше» в Северодвинске и провел совещание по развитию подводного флота.

«Князь Пожарский» — пятая подлодка проекта 955А «Борей-А», оснащенная 16 баллистическими ракетами «Булава». Проект формирует основу морской составляющей ядерной триады РФ.

Новое оружие России, которое она планирует развернуть в Арктике, может изменить баланс сил в мире, пишет польское издание CHIP. В публикации отмечается, что российская подводная лодка «Князь Пожарский» «сеет ужас». Почему в Польше испугались российской подлодки и чем она уникальна — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.

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