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Российские войска уничтожили две роботизированные платформы ВСУ

Армия России уничтожила две роботизированные платформы противника у Часова Яра
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы Южной группировки войск у Часова Яра не дают возможности украинским войскам вести снабжение на передовой с помощью роботизированных платформам. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии уничтожили две роботизированные платформы, которые доставляли к линии боевого соприкосновения продовольствие и боеприпасы. Это лишило передовой опорный пункт украинской армии возможности обороняться и позволило россиянам продвинуться вперед и занять укрепления противника.

16 июля сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

31 марта стало известно, что российские роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты 64-й бригады ВСУ в районе Ямполя.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

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