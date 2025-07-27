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Из-за падения обломков беспилотников в Ленобласти погиб мужчина

Дрозденко: в Ленобласти при пожаре из-за падения обломков БПЛА погиб мужчина
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Мужчина погиб при пожаре, который возник в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ленинградской области, еще три человека пострадали. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, 27 июля над регионом был уничтожен 51 беспилотник.

За медицинской помощью с ушибами и порезами обратились двое молодых людей и женщина. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь, подчеркнул губернатор.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что российские военные с раннего утра 27 июля уничтожили 72 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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